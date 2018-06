Tallinnas Telliskivis toimub sel nädalal rahva seas ülimenukaks osutunud tänavatoidufestival, mida väisas ka blogija Mallukas ehk Mariann Treimann.

Et Mallukas on blogist jõudnud teleekraanile, ümbritsevad teda nüüd kõikjal kaamerad. Nii ei saa ta isegi tänavatoidufestivali hitte mekkida ilma, et kaamerasilm suutäisi ei loeks.

Suvises tõsielusarjas „Malluka suvi“ hakkab Mallukas koos perega täie hooga suvitama. Kavas on see, mis suvitaval eestlasel ikka. Grillipidu, toimetamised aias, roadtrip matkaautoga läbi Eestimaa, seiklus RMK matkamajas, festivalid, veekeskused, seikluspargid, loomaaed ja lõbustuspark jne. Kas ka kõnealust festivali ekraanilt näeb, tuleb juba sarja vaadates järgi kaeda.