Veelgi rohkem glamuuri ja sära Tallinnasse! Ma ei jaksa ära oodata finaalõhtut, kui meie riigi kaunimatest kaunimad naised, ja rammusad kalevipojad astuvad lavale ning hakkavad ihalema seda kõige kirkamat tiitlit - Miss Toompea ja Mister Toompea. See kõlab veelgi glamuursemalt, kui ammune Kanal 2 Miss Santa Barbara või mis iganes teine iludusvõistlus, millele Tiina Jantson on liidese Miss ette keevitanud.

Madis Räästas aka Baari-Madis Mister Gay World valimistel aastal 2011 (Erakogu)

Ma tõesti loodan, et sellest saab pikk, pikk traditsioon. Ja meie kõigi suureks rõõmuks on tänavused kandidaadid sama kirkad, kui nende tegemised ja väljaütlemised. Aga kes võidab? Kuna olen kärsitu, siis annan oma punktid ja hinnangu juba ette ära. Olen ju elupõline Missi-Madis! Seega tean, millest räägin.

TAAVI RÕIVAS - suur hurmurist seelikukütt. Mees on tõesti šarmikas tükk ning suudab kindlasti nii mõnegi žüriiliikme külmutuskappide vahele meelitada. Ja kui see ei toimi, siis võib hindajaid võrdselt kohelda ja kõigile kas või külmakapi magneteid jagada. Kui legendaarne missivõistluste taat Donald Trump oleks žüriis, siis ta ilmselt uuriks vestlusvoorus Taavilt, kuidas komandeeringus edukalt üle aisa lüüa. 7/10



VIKTORIA LADÕNSKAJA - roosade kiharatega Malvina. Temal soovitaksin koos teiste Maxima töötajatega võtta lisaks eesti keele tunde, enne žürii ette astumist. Tal on küll suht hea eesti keel, aga siiski võiks see kõlada pisut paremini. Me tahame ju, et poliitikud oleks selgesti arusaadavad, kui nad meie pisikest riiki suures maailmas esindavad. Alles see oli, kui hirnusime poliitikute vigase inglise keele üle. Palun, väldime seekord piinlikkust. Ja usun tõesti, et need roosad kiharad peegeldavad tema sama roosat sisemust ja mõttemaailma. Viktoria tahab kindlasti võita, kas või poole punktiga, sest kaotada see naine juba ei oska. 5/10



MARTIN HELME - värvikate inimeste vihkaja. Tal saab vägagi raske olema. Martin ei jõua üheski voorus lavalegi. Olen sada prossa kindel, et kõik lavatagused homoseksuaalse sättuvusega meigikunstnikud ja juuksurid teevad tast tõelise "kaunitari". See kerge puuder, mis higi ja peegelduse otsmikult võtaks, muutub hoopis groteskseks sõjamaalinguks. Ta on juba enne missivõistluse algust mängust väljas. Ja kuna pea on Helmel nagunii nagu tühi pappkast, siis skoore annan vaid 1/10



OUDEKKI LOONE JA OLGA IVANOVA - Tipp ja Täpp, kes alati rõõmsalt koos. Kui nad seda võistlust kinni ei pane, siis nad teevad enda jaoks ise võistluse. Saavad seal kindlasti särada ilma suurema konkurentsita. Kuid igal oinal on oma Mihklipäev. Nad on harjunud teistest lahku lööma, et erilised olla ja üksi nad ka jäävad. Mõlemale 2/10



TOOMAS TÕNISTE - lihtsalt ilus mees. Tal on suur eelis läbi lüüa. Toomas on ju abielus imekauni Ingridiga, kes on elupõline miss. Tom saab kindlasti kaunitarilt näpunäiteid, kuidas laval poseerida, milline on eeskujulik rüht ja kuidas žüriiga flirtida ning loomuikult ka seda, kuidas vastata igipõlistele maailma-rahu-sõpruse-vendluse temaatilistele küsimustele. Toomase sportlik välimus on ka suureks plussiks trikoovoorus. 9/10



TANEL TALVE - tema salavend on vist Edgar Savisaar. Eesti rahvas on harjunud Taneli võltsi naeratusega. Kindlasti saab lahke mehe abiga nii mõnegi žüriiliikme tütar telekasse ilmatüdrukuks. Taneliga aeg ei peatu. Seda isegi siis, kui ta sooviks suve ja talveaja kellakeeramist peatada. Loodan, et ta ise lavale minekut maha ei maga. 8/10