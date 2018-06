Tallinna vanalinnas asuva Rae Meierei restorani salajase osana avati suure avapeo saatel eksklusiivne kokteilibaar Viinamuuseum, mille kokteilides kohtuvad gastronoomia ja miksoloogia saladused. Lisaks käsitööna valminud kokteilidele, viiakse külastaja põnevale viinaajaloo rännakule.

Hubane ning intiimne Viinamuseum on koht, kus mõnus nautida tõelisi meistriteoseid

Kokteilibaari meeleolukal avapeol oli kohal värvikas seltskond, kellele esimesena juhatati tee salapärasesse kohta, kuhu juhuslik mööduja tänavalt ei satu. Unikaalse muuseumi kontseptsiooniga kokteilibaar on speak easy stiilis lounge, mis on justkui teadjate salamõnu. Kõik kohalolijad said degusteerida hoolikalt läbimõeldud kokteilimenüüd ning tutvuda uhke viinapudelite kollektsiooni ja omaette vaatamisväärsusega, milleks on destillatsiooniaparaat.

Kõiki kokteilibaarikülastajaid tervitas kullasäras hiiglaslik Saksamaalt pärit destillatsiooniaparaat, millega lähiajal hakatakse pärast vajalike katsetusprotsesse valmistama Viinamuuseumi enda hundijalavett ning mille üheks põhikomponendiks saab olema õlu. Kokteilibaari varustusse kuuluv aparaat on ainulaadne ning sellesarnast üheski teisest Eesti baarist ei leia.