Kuidas valida tänavuse hooaja trendikaim koolilõpukleit?

Koolilõpukleitide ralli Solarises; Elina Born (Marek Metslaid)

Paar päeva tagasi esitleti Solarises 2018. aasta kevad-suve trendikamaid koolilõpukleite. Suursuguselt väljapanekult võis leida üle 20 kodumaise disaineri loomingu ning enam kui 300 unikaalse kleidi, mis sobivad nii suvistele koolilõpu-, pulma- kui ka kokteilipidudele.

Kleidirallit juhtis laulja Elina Born ning modelle riietas stilist ja disainer Svetlana Agureeva. Stilisti sõnul ei pea paika arvamus, et Eesti disaini saab soetada ainult väga suure raha eest. “Valisin komplektid, mille seas on nii saja euro ringi jäävaid esemeid, kui ka tuhandetesse eurodesse küündivaid kleite ning võin ausalt öelda, et need olid kõik omamoodi unikaalsed ja efektsed,” selgitas Agureeva, et lähtus modellide rõivaste valikul spetsiaalselt erineva suurusega eelarvest. “Lõpptulemus oleneb ikkagi sellest, kuidas sa ise kleidi välja kannad ja kui enesekindlalt end selles tunned.”