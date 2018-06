Laev, millega Jack sõidab, satub karile.

"Nüüd on kõik läbi!" mõtleb Jack.

"Ei ole kõik läbi," ütleb mehe sisemine hääl. "Haara päästerõngas ja hüppa üle parda!"

Jack hüppabki päästerõngaga vette. Laev läheb põhja, kõik upuvad. Saabub öö. On külm ja märg.

"Nüüd on küll kõik läbi!" mõtleb Jack.

"Ei ole läbi," ütleb sisemine hääl. "Uju lõuna poole, seal on saar!"

Jack hakkab ujuma ja jõuabki hommikul saareni. Rannal seisavad odadega relvastatud pärismaalased.

"Nüüd on küll kõik läbi," mõtleb Jack.

"Ei ole kõik läbi," vaidleb sisemine hääl vastu. "Mine neegripealiku juurde ja viruta talle jalaga kõhtu!"

Pikemalt mõtlemata teeb Jack, nagu kästud.

"Nüüd on tõesti kõik läbi!" ütleb sisemine hääl.