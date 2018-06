Põhjanaabrite juures töötavad ja elavad eestlased tähistavad täna Porvoo linnas jaanipidu. Meelt lahutavad kodumaised superstaarid, peolt ei puudu ei õlu ega longero. Raivo, kes on üks kümnetest ürituse toitlustuse eest vastutavatest meestest ja naistest, on enne peo algust optimistlik. Varasematel aastatel on toit õhtu jooksul otsa saanud, sellel korral on müügiks toodud 300 kilo grill-liha. "Kui 3000 inimest, siis sada grammi näkku, " muheleb ta. Liha kõrval saab süüa veel burgerit, kotlette, vorsti, mulgikapsast ja muud.

Toitlustust pakub ainult üks ettevõte ja seda kahes telgis, mistõttu on oodata ligi tunni pikkuseid järjekordi. "Soomes on see tavaline," märgib Raivo, kelle sõnul on ülelahe eestlased harjunud toitu ootama. "Eestis on nii, et viie minutiga peab toidu kätte saam," lisab ta.

Kui kõht täis pressitud, läheb põhirõhk loomulikult joomisele. Festivalialal on kaks Saku telki, mis peavad ligi 3000 pealise rahvamassi ära jootma. Pooleliitrise Saku Originaali eest tuleb välja käia 6 eurot. Loomulikult ei puudu joogimenüüst kohalik hitt-toode longero. Jaanipidu toimub Porvoo linna ääremaastikul ehk sisuliselt ääremaal; platsil, mida katab peenike killustik. Kogu üritus on nii ülireguleeritud kui ka -maksustatud. Selleks, et festivalialale sisse saada, tuleb tasuda 20 eurot eelmüügist või 25 kohapeal. Seejärel katsub turvamees su tennistest õlgadeni läbi. Peoala on jagatud kaheks. Esmalt 18+ ala, kus saab alkoholi osta ja seda seal tarbita. Sellele lisandub alkovaba territoorium, kus õlletopsiga ringi käia ei tohi. Seal asub ka lava, kus õhtu jooksul astuvad üles Meie mees, Patune pool ja Kukerpillid. Ka parkimise eest tuleb tasuda viis eurot, samuti peab kukrut kergendama juhul, kui laps tahab täispuhutavas lossis mängida. Kümme minutit maksab viiekas, terve õhtu ehk kuue tunni pääse teeb kümme eurot. Meeleolu loob Otto-Triin – vabandust, see tähendabVenno Loosaar – kes nii-öelda juhib õhtut. Ta viib läbi lastele mõeldud mänge, kuid kui toimub köievedu, saavad täiskasvanudki mehe särtsakaid kommentaare kuulda. Jaanitulele on kohale tulnud ka Merike ja Kaie. Nad mõlemad on siin esimest korda. Merike kuulis ürituse kohta siin varem käinud tuttavate käest. Naine on Soomes elanud kakskümmend neli aastat, ta on pensionär. Kaie staaž on 14 aastat. Kumbkipole tajunud, et soomlased eestlastesse kuidagi halvasti suhtuks. Küll aga on nad sellest kuulnud. "Ikka on. See, et mis te tulete siia. Aga noh, enamik eestlasi tuleb tööle, siin parem palk," räägivad naised.