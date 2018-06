Raivo, kes on üks kümnetest ürituse toitlustuse eest vastutavatest meestest ja naistest, on enne peo algust optimistlik. Varasematel aastatel on toit õhtu jooksul otsa saanud, sellel korral on müügiks toodud 300 kilo grill-liha. "Kui 3000 inimest, siis sada grammi näkku, " muheleb ta.

Toitlustust pakub ainult üks ettevõte ja seda kahes telgis, mistõttu on oodata ligi tunni pikkuseid järjekordi. "Soomes on see tavaline," märgib Raivo, kelle sõnul on üle lahe elavad eestlased harjunud toitu ootama. "Eestis on nii, et viie minutiga peab toidu kätte saama," lisab ta.

Kui kõht täis pressitud, läheb põhirõhk loomulikult joomisele. Festivalialal on kaks Saku telki, mis peavad ligi 3000-pealise rahvamassi ära jootma. Pooleliitrise Saku Originaali eest tuleb välja käia 6 eurot. Loomulikult ei puudu joogimenüüst kohalik hitt-toode longero.

Jaanipidu toimub Porvoo linna ääremaastikul ehk sisuliselt ääremaal; platsil, mida katab peenike killustik. Kogu üritus on nii ülireguleeritud kui ka -maksustatud. Festivalialale pääsemiseks tuleb tasuda kohapeal 25 eurot, eelmüügist sai pileti 20 euroga.

Seejärel katsub turvamees su tennistest õlgadeni läbi. Peoala on jagatud kaheks. Esmalt 18+ ala, kus saab alkoholi osta ja seda seal tarbida. Lisaks on alkovaba territoorium, kus õlletopsiga ringi käia ei tohi. Seal asub ka lava, kus õhtu jooksul astuvad üles Meie mees, Patune pool ja Kukerpillid.

Ka parkimise eest tuleb tasuda viis eurot, samuti peab kukrut kergendama juhul, kui laps tahab täispuhutavas lossis mängida. Kümme minutit maksab viiekas, terve õhtu ehk kuue tunni pääse teeb kümme eurot.

Meeleolu loob Otto-Triin – vabandust, see tähendabVenno Loosaar – kes nii-öelda juhib õhtut. Ta viib läbi lastele mõeldud mänge, kuid kui toimub köievedu, saavad täiskasvanudki mehe särtsakaid kommentaare kuulda.

Jaanitulele on kohale tulnud ka Merike ja Kaie. Nad mõlemad on siin esimest korda. Merike kuulis ürituse kohta siin varem käinud tuttavate käest. Naine on Soomes elanud kakskümmend neli aastat, ta on pensionär. Kaie staaž on 14 aastat.

Kumbki pole tajunud, et soomlased eestlastesse kuidagi halvasti suhtuks. Küll aga on nad sellest kuulnud. "Ikka on. See, et mis te tulete siia. Aga noh, enamik eestlasi tuleb tööle, siin parem palk," räägivad naised.

Kaie lapsed elavad kõik Eestis. "Nad ei taha Soome tulla, sõbrad ja kõik Eestis.”

Ajal, mil tugevad naised on ametis saapa viskamisega, jooksevad kümmekond turvameest laua juurde, kus istuv seltskond on liiga palju vägijooki tarbinud. Tüli pole teab mis suur, ent tühjasid õllepudeleid triiki täis laua juures on emotsioonid laes.

Turske mehepoeg, kelle kiilakas pealagi välgub loojuva päikese taustal, on parajasti ametis teise mehe peale karjumisega. Rusikate peale olukord siiski ei läinud, sest ärritunud härra rahustasid maha võrdväärselt tursked turvad, kes kogu loo üksikasjadest suurt ei hoolinud ja mehe eemale juhatasid.

Neli tundi pärast peo algust on enamus rahvast siiski adekvaatses seisundis. Erandeid muidugi jagub. Mõni tuigub, teine ei hooli enam sellest, et püksid nii madalale vajunud, et valged kannikad kõigile paistavad. Seda, mis turvamehed end täiesi looja joonud neiude ja härradega teinud, jääb mulle selgusetuks. Äkki saadetakse ikka aia taha?

Positiivne on see, et enamik rahvast koguneb pigem lava ette, kus mängib Meie Mees.

Kui Patune Pool kell 22.00 lavalaudadele astus, siis sai kogu publik vaid hoogu juurde ja pidu läks täiesti pöörseks. Rahvas hüppas, laulis kaasa ja vehkis kätega. Ansambli solist Sünne Valtri valas oma lauludega õli vaid tulle. Kui enda loomingust väheseks jäi, siis esitas ta teiste artistide laule.