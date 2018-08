Mul oli nädalavahetusel sõbrannadega väike istumine ning loomulikult panin oma uued lemmikud peedikrömpsud lauale. Kõik uurisid uudishimuga, mis need veel on. Tuleb välja, et Saaremaalt pärit külmkuivatatud aedviljad pole mitte ainult mugav ja maitsev viis aedviljade söömiseks. Need aitavad ennetada ja lahendada mitmeid tervisemuresid, nagu vähe energiat, seedeprobleemid, nõrgad juuksed-küüned-hambad, probleemne nahk, kergelt tulevad külmetushaigused ja ülekaal.

Põhjamaade toitumisteadlaste tarkus on, et õnnelik ja haigustevaba elu algab 400 grammi aedvilja söömisest päevas. Juur- ja aedviljades on rikkalikult mineraale, vitamiine, antioksüdante, bioaktiivseid ja kuidaineid. Kui aedvilju süüa vähem või üldse mitte, tekib mitmete toitainete puudus ja tervis hakkab kusagilt järgi andma. Tervise Arengu Instituut selgitas juba 2014 välja, et tüüpiline Eesti inimene sööb aedvilja kolm korda vähem kui organism vajab ja enamusel on toitainetepuudus.

400 grammi erinevat värvi aedvilju tähendab ühte suurt kuhjaga praetaldrikutäit. Selline kogus tuleks süüa iga päev ja see pole mitte veganite või taimetoitlaste teema, vaid endast hooliva inimese toitumise nurgakivi. Palju tervislikum on süüa päris toitu nii, et pole vaja süüa toidulisandeid ja ravimeid.

Toitumisnõustajad soovitavad süüa mitmekesist toitu ja ühe inimese nädalamenüü võiks olla selline:

Aedviljad on:

- juurviljad (näiteks peet, porgand),

- viliköögiviljad (näiteks tomat, paprika),

- kaunviljad (näiteks herned, oad),

- lehtköögiviljad (näiteks peakapsas, lehtsalat, maitsetaimed),

- õisikköögiviljad (näiteks lillkapsas)

Aedvilju võib süüa värskelt, roogadena (hautised, vormiroad, supid, kastmed jne) või külmkuivatatud suupistena. Külmkuivatus säilitab aedvilja värskuse ja kuumutamist kartvad toitained (nt C-vitamiin), kuid eraldab vee ja muudab aedviljad suus sulavaks suupisteks.

See on mugav võimalus neile, kes ei ole harjunud aedvilju igapäevaselt toorelt sööma ja neid söögiks valmistama. Koolis, tööl, kodus, sünnipäeval, piknikul, külla minnes ja mujal, kui tahaks midagi näksida. Kui ühele aedviljakrömpsu pakile süüa samal päeval väike salat või aedviljaroog, siis toitub juba nagu spetsialist.

Et saada ettekujutust, kuidas aedviljadest tehtud krõmpsud maitsevad, viisime läbi katse. Mis mõtteid tekitasid tooted degusteerijates?

Kapsakrömpsud

- Üldiselt ei meeldi mulle kapsas kohe üldse mitte. Siiski otsustasin degustatsiooni aususe eesmärgil ühe proovida. Üllatus oli väga suur, kui selgus, et need on täitsa head. Isegi inimese jaoks, kes muidu kapsast ei armasta.

- Mulle meeldis nende krõmpsude naturaalne kapsa maitse. Nad polnud ületöödeldud, vaid väga maitsvad ja maalähedased.

- Mulle tunduvad need ideaalseks snäkiks jaanilauale, ei pea ju ainult ebatervislikke kartulikrõpse snäkkima. Või siis hoopistükkis jaanide järgmisel hommikul peavaluga voodis nosida?

Peedikrömpsud

- Vot need on ägeda välimusega! Õnneks ei jäänud need ka maitselt maha.

- Himaalaja soola on piisavalt maitse lisamiseks, aga need ei ole nii soolased, et pärast liiga suur joogijanu tekiks.

Porgandikrömpsud

- Kõige lollikindlam valik – need on meeldiva porgandise maitsega ja kauni erkoranži värvusega. Mulle tundub, et see läheb peale nii väikestele kui suurtele ja ka veidi vanematele inimestele. Kui mõni krõps võib hammastele liiga teha, siis ÕnneJuurega seda muret ei ole. Kõigile on mõeldud!

Aedviljakrömpsud

- Aedviljakrõmpsude pakendis olid esindatud peet, kapsas, kaalikas, porgand ja hernes. Leian, et see mix on suurepärane kingitus tervisesõbrast sõbrale või kaaslasele. Saab nautida iga maitset ning hernekesed annavad pakendisisule ilusa rohelise värvuse. Üleüldiselt on minu meelest kõigi nende krõpsude erk värvus kõvasti isuäratavam kui näiteks rasvaste kartulikrõpsude tuhm kollakas toon.

-- Ideaalne lastele pakkumiseks! Põnnidele meeldivad ju värvilised asjad. Suurepärane alternatiiv värviliste kommide söömisele.

Kaalikakrömpsud

- Tervest valikust kõige mahedamad. Ja kuna ma olen toidumaailmas paras konservatiiv, siis eelistan kindlasti just kaalika krõmpse.

- Hea, toitev ja tervislik suupiste!

Külmkuivatatud aedviljakrömpse ei tasu segi ajada teiste aedviljakrõpsudega, mida tehakse friikartuli meetodil kuumas õlis ning mis põletab kasulikud aineid, tekitab küllastunud rasvhappeid ja mürke. Kui peediviilu on õlis fritüüritud, siis toitumise mõttes on see pigem nagu tavaline kartulikrõps. Külmkuivatus aga säilitab aedvilja kasulikud toitained, maitse ja tekstuuri, sest kuivatus toimub -20°C juures.

- 100% taimne toit

- Kokkamisvaba

- Toitumisteadlastelt

- Blenderivaba

- 100% mugav

- Üks pakk sisaldab aedvilja poole päeva normi

Proovi mugavaid aedvilju ja loe lihtsaid toitumistarkusi e-poest: suupiste.ee