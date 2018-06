Ühisrahastusplatvormil Fundwise alustas investeeringute kogumist ülemaailmse haardega Eesti ettevõte ALPAKA, mille edu saladus pärineb Peruust. Ettevõte müüb luksuslikke alpakavilla ja -naha tooteid, mida võib leida sisustuspoodides nii Tokyos, New Yorgis, Londonis kui ka Pariisis.



Eestlaste juhitav ALPAKA, mille peakontor ja disainer asuvad Tallinnas ning tehas Peruus, valmistab kõrgekvaliteedilisi rõivaid ja sisustuselemente, mille järgi on nõudlus isegi maailmakuulsatel sisedisaineritel. Nende klientide hulka kuuluvad ka sellised tuntud inimesed nagu George Clooney, Sharon Stone, Madonna ja Simon Cowell.



Ettevõtte eesmärgiks on Fundwise'i kaudu koguda kuni 300 000 eurot. ALPAKA kaasasutaja Peeter Pappel märkis, et investeeringutega on plaanis kiirendada ettevõtte käibekasvu eksportturgudel, laiendada edasimüüjate võrgustikku, kasvatada otsemüüki lõppkliendile ning täiendada tootevalikut.

"Juba ettevõtte algusest 2007. aastal oleme osalenud sisustusmessidel üle maailma, millest lähtuvalt arendanud oma tootevalikut. Üha selgemaks on saanud ettevõtte märkimisväärne potentsiaal. Täiendavate investeeringute abil näeme võimalust suurendada otsemüüki ja saavutada kõrgemaid müügimarginaale, et kasvatada ettevõtte käivet järgneva kuue aasta jooksul ligi neljakordseks," rääkis Pappel.



ALPAKA toodete hulka kuuluvad Eestis lõppviimistluse saanud nahatooted (padjad, vaibad, voodikatted) ning Peruu tehases valmistatud villatooted (mütsid, sallid, kampsunid ja pleedid), mille disaineriks on Itaalias õppinud andekas Eesti disainer Anni Ilves. Nii naha- kui ka villatoodete toormaterjal tuleb Peruust, kus asub ligi 90 protsenti kogu maailma alpakadest.



Villatoodangu eripära seisneb selles, et alpakavill on oluliselt soojem ja pehmem kui lambavill, samas on materjal üllatavalt kerge, sobib allergikutele ja on vastupidav välisteguritele. Kui villatoodete osas on mitmeid konkurente üle maailma, siis alpakade nahast pakuvad tooteid endiselt väga vähesed ettevõtted. "Võttes arvesse, kui haruldane on alpakanahast vaipade valmistamine, siis võib öelda, et oleme nende tootmises ühed maailma suurimad," sõnas Pappel.



ALPAKA on 2007. aastal loodud Eesti bränd, mille tooted on müügil rohkem kui 30 riigis üle maailma ja mille toodangust läheb ligi 60 protsenti ekspordiks. Peamised eksporturud on Saksamaa, Jaapan, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Holland, lisaks toimub müük ka USAsse, Venemaale ja Lähis-Idasse. Eestis on tooted müügil nii Stockmannis kui ka Kaubamajas, maailmas müüvad aga ALPAKA tooteid näiteks Unico sisustuspoed Jaapanis, Wool Classics Londonis, Marina Home sisustuskaubamajad Dubais ja Saudi Araabias ning Fashion For Floors Monacos.



