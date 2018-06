Suve üheks suurimaks mureks aias muruniitmise kõrval on kastmine. Mitte ainult peenrad, vaid ka kevadel istutatud iluaia puud-põõsad ning muru janunevad vee järele.



Kasta pigem harvem, aga korraga rohkem!

Kuna taimed saavad vett mullast juurtega, peab kastmisvesi jõudma juurteni. Kastes lühiajaliselt, niisutame ainult pealmist mullakihti ja vesi taime juurteni ei jõuagi. Väga vale on kasta märjaks taimed, aga jätta nende alune muld kuivaks. Ka lühiajaline vihm ei suuda taimi korralikult kasta, sest juurte sügavusele mulda ei pruugi niiskus jõuda. Pigem aurustub see vähene vesi mullapinnalt üpris kiirelt, eriti kui päike käib kõrgelt.

Üks viis mullaniiskust kontrollida on selline: torka nimetissõrm mulda ning kui muld on sõrmesügavuselt veel kuiv, tuleb kastmist jätkata. Üks-kaks korda nädalas vähemalt sõrmesügavuselt läbikastetud pinnas on piisav muru, püsikute ja väiksemate ilupõõsaste jaoks. Suuremad puud vajavad sügavamat läbikastmist. Kastmistarvikute ja kastmisvahendite valik sõltub aia suurusest, taimestikust, aiapidaja soovidest ja võimalustest, aga ka koduaia mulla tüübist jms.

Kui kastetavad pinnad ei ole suured, võib kastmistöö ära teha kastekannuga. Siiski on kastmise lihtsustamiseks mitmeid abimehi: voolikud-voolikukärud ning pihustid ja vihmutid. Vesi imbub mulda kõige paremini siis, kui ta voolab väikese survega, aga pidevalt või kui vihmuti töötab nagu päris vihm – eelmised veepiisad peavad jõudma mulda imbuda enne, kui järgmine sahmakas kohale jõuab. Näiteks töötavad sellisel põhimõttel ruutvihmutid, kus vesi liigub poolkaares edasi-tagasi, samuti sektorvihmutid, mis töötavad ringsüsteemis ehk vihmuti on võimeline kastma sektoreid ringjoonest. Tööpiirkond 5–360 kraadi. Rohkem erinevate kastmisvõimaluste kohta loe SIIT.

Ära kasta keskpäeval, kui päike kõige kuumem!

Parim aeg kastmiseks on varahommik või õhtupoolik, sest siis on õhutemperatuur madalam ja kastmisvesi ei aurustu nii kiiresti. Taimede puhul, mis kipuvad kergelt seenhaigustesse haigestuma, ei ole hilisõhtune kastmine soovitatav. Keskpäevases päikeses aurustub enamjagu katmisveest, samuti muutuvad taimedel olevad veepiisad justkui suurendusklaasideks ning taimedele ja murule võivad tekkida põletusplekid.

Loe edasi SIIT!

Kastmise erinevatest võimalustest loe SIIT!

Voolikute kohta SIIT ning tilkkastmissüsteemi kohta SIIT!