Viljandimaal toimund metsatulekahju tekkepõhjust uurib politsei. Omaniku sõnul on kahju ligemale 48 000 eurot.

Viljandimaal Viljandi vallas Tohvri külas põles 1. juuni pealelõunal ligemale viis hektarit metsamaad. Kahe maakonna päästjad kustutasid tulekahju, kuid selleks kulus mitu päeva. Tänaseks on selgunud, et metsamaa omanik hindas põlengus tekkinud kahju 48 000 eurole ning kahtlustab süütamist. Tulekahju tekkepõhjust uurib nüüd politsei ning on alustatud kriminaalmenetlust.