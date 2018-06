Paks laps ei ole oma ülekaalus süüdi, vaid vajab mõistmist, tuge ja head eeskuju, mida pakub terviselaager.

See ei ole anekdootlikult piinav "viil sidrunit päevas" tüüpi ettevõtmine ega Ameerika filmist nähtud militaarne paksulaager, kus prullakad lapsed peaksid kasvatajatele mõnituste pärast kambaka tegema. Tegemist on Tallinna lastehaigla toetusfondi korraldatava terviselaariga, kus 20 ülekaalulist last toituvad tervislikult, liiguvad ja mängivad.

"Tänavu on meil palju raskes ülekaalus lapsi," tunnistab laagri füsioterapeut, iga päev ülekaaluliste lastega tegelev Juta Lusti. On mitu üle 130 kilo kaaluvat 15aastast, 90kiloseid ja koguni üks sajakilone kümneaastane.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.