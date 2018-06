"Olukord on kontrolli all. Arendaja ja peatöövõtja on keskendunud toimunu analüüsile ning hoone kvaliteetse taastamise ja valmimise tagamisele. Arendajal on konkreetne tegevusplaan olukorra lahendamiseks. Kinnitame, et me ei tee vähimaidki kompromisse ehituskvaliteedi arvelt hoone taastamisel," rõhutas Makko.

Põlengu täpsed asjaolud ja kahjud on väljaselgitamisel. Praegusel hetkel pole veel teada, mis tulekahju põhjustas ja kui suured on kahjud.