Politseijaoskonda tormab ärritunud mees ja teatab:

"Mu naine on eilsest saadik kadunud. Otsige ta üles!"

"Kui pikk ta on?" küsib korrapidaja.

"Hm... no nii keskmist kasvu."

"Mis värvi silmad?"

"Ei tea, tavalised..."

"Juuksed?"

"Ei mäleta."

"Mis tal seljas oli?"

"Peas müts, seljas mantel, jalas kingad... Ja koer oli ka kaasas!"

"Missugune koer?"

"Šoti lambakoer. Kaalub 12 kilo. Pruunikashall, valge täpp parema silma kohal, parem tagajalg päris valge, vasakust kõrvast veidi kurt, kaelas lai pruun nahkrihm, nimi Max."