Mira Sorvino ei keksi rõõmust, et Harvey Weinsteinile on seoses kahe naisega esitatud süüdistus vägistamises ja seksuaalkuritegudes. "Ta on vägistanud nii palju mulle armsaid inimesi, et see ei ole mingi rõõmus sündmus," ütles näitlejanna saates "Today".

Sorvino väitel maksis Weinstein talle kätte, kui ta aastaid tagasi tema ligitükkimisele tõrjuvalt vastas. Nii "Sõrmuste isanda" lavastaja Peter Jackson kui ka "Paha vana" režissöör Terry Zwigoff on kinnitanud, et produtsent keelas neil Sorvinole rolli anda.

Weinstein on eitanud kõiki seksisüüdistusi, nii ka Sorvino oma. Ta eitab Jacksoni ja Zwigoffi mõjutamist ning toonitab, et oli alles hiljaaegu andnud Sorvino palvel tolle abikaasale Christopher Backusele tööd. "Kui Christopher Backus sai parema pakkumise, lubas hr Weinstein tal sõbralikult lepingud rikkuda, et sellest võimalusest kinni haarata," vahendab New York Post.

Weinsteini on eri väärtegudes ja seksuaalkuritegudes süüdistanud üle 80 naise. Praegu alanud kohtuasi puudutab ühe anonüümsust eelistava naise vägistamist 2013. aastal ning näitlejanna Lucia Evansi sundimist suuseksile aastal 2004. Teisipäeval kohtu ette astudes ei tunnistanud Weinstein end kummaski teos süüdi.