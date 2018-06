"Kes kokanduse vastu üldse huvi tunneb, siis püha graal lugemiseks on Anthony Bourdaini teos "Avameelselt köögist ehk seiklused kulinaarses maailmas", millega ta laiemalt tuntuks sai. Ta on väga palju kirjutanud ja teinud telesaateid, aga see raamat on minu kokaraamatute riiulis kenasti olemas," räägib telesaatejuht.

"Võib rääkida Eesti tippkokkadega, kes on Londonis töötanud. Enesetapp kokkade seas ei ole üldse midagi haruldast, kahjuks," räägib telesaatejuht ja hobikokk Priit Kuusk Õhtulehele. "See on suur stress ja kui sa ei oska sellega toime tulla, siis sa murdud."

Kuusk arvab, et vaikselt hakkab kokandusmaailm inimlikumaks muutuma. "Sellist stressi, ma loodan, on meie restorani köökides jäänud järjest vähemaks. Kokkamine on muutunud ka lihtsamaks. Ei ole enam nii palju kammitsaid. On tooraine, on nägemus ja on teostus. Enam ei ole sellist fine dining'u tagaajamist. Puhas maitse on tähtis. Kuigi töö on väga raske," rõhutab Kuusk.

Priit Kuusk iseennast kokaks ei tituleeriks. "Mina ei ole kokk, mulle meeldib lihtsalt süüa teha - see on suur vahe," lausub ta. "Minust ei saa iial kokka. Võin olla hobikorras toidutegija, aga mul puudub professionaalne kutsumus, ei ole väljaõpet ning puudub ka julgus."