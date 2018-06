Käisin hiljuti Londonis ja hakkasin mõtlema, miks Eesti inimesed küll sedavõrd mornide nägudega on. Oleme küll tõsine põhjamaarahvas, aga meilegi kuluks rõõmsam olek ära. Ma ei mõtle selle all seda, et peaksime jäljendama näiteks Ladina-Ameerika kuumaverelisi elanikke.

Londonisse jõudes täheldasin juba lennujaamas, et teenindajad on väga sõbralikud, naerusuised ja valmis saabuvaid turiste aitama. Linnaski jalutades nägin ikka ja jälle naeratavaid inimesti, mis tegi mu tuju mitu korda paremaks. Rahvas nautis head ilma ja seltskonda, istus parkides ja lobises. Inimeste positiivne olek andis mulle julgust abi küsida, kui olin eksinud. Keegi ei vaata sind kurja pilguga, vaid aidatakse hea meelega.

Kui ma jõudsin reisist vaimustunult tagasi Eestisse, vaatas mulle passikontrollis esimese asjana vastu tüdinud ja tusase näoga naine. Sain kohe aru, et olen kodus. Seejärel läksin perega Lidosse sööma ning valisin söögi ja joogi välja. Mul oli klaaspudelis kokakoola, kuid ma ei leidnud avajat. Kui olin seda juba tükk aega otsinud, otsustasin teenindajalt küsida, mille peale sain kurja vastuse: „Kas te siis ei näe, et seal.“ Lõpuks leidsingi avaja üles, kuid vastus üllatas mind ja mõjus solvavalt. Alati saab ju heaga, kas pole?

Soovin, et inimesed oleksid õnnelikumad ja naerataksid rohkem. Uskuge või mitte – sellest piisab, et teha teistelgi tuju paremaks.