Menetluse lõpetamine korruptsioonikuritegudes süüdistatava Tallinna endise linnapea Edgar Savisaare suhtes näis kohtu sundkäiguna: kohtuprotsess ähvardas tulla pikk ning prominentse süüdistatava võimaliku surnuksmenetlemisega kaasnenuks märkimisväärne mainekahju. Teisalt on õhus küsimus, kas haiglajuhist sõbra juurde ravile sattumine just siis, kui kohtupingis kiskus jalgealune eriti tuliseks, oli ikka kokkusattumus? Või peaks asjale vaatama hoopis nii, et mis neist paragrahvidest enam, kui karmaseadused on juba rakendunud?

Kuhu saata töösturid?

Suurtööstusevastased on muutunud nii häälekaks, et maksab vaid tselluloositehase rajajatel Margus Kohaval ja Aadu Pollil võimaliku asukoha suhtes suu lahti teha, kui juba kõlab kohalike elanike kindel ja kompromissitu „Ei!“. Valitsuse segased sõnumid, et eriplaneeringuga jätkatakse, ja siis jälle lõpetatakse ära, viivad meid aga üha kiiremini selle poole, et kohalikelt ei küsi keegi enam midagi, sest suurprojektide algatajad on juba piiri taha peletatud.