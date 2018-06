Saate "Taste" kohtunikuna oli Bourdain soe ja innustav. Ta toonitas, et söök ja söögi tegemine on naudingud, mida ei maksa liiga tõsiselt võtta.

Bourdain kuulas oma intervjueeritavaid ja nende lugusid tähelepanelikult. Ta tahtis, et põnevad lood kuulajateni-vaatajateni jõuaksid. Teisi kuulates võime ka uusi köögitarkusi omandada.

Bourdaini kinnitusel on kõige tähtsam köögiriist kvaliteetne nuga, mis tuleb terav hoida. "Nuga on köögis otsekui sinu enese käepikendus. See väljendab su andekust, oskusi, andeid, kogemusi, unelmaid ja soove," kirjutas Anthony oma kokaraamatus "Les Halles Cookbook".