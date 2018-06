"Kas see uudis on ikka usaldusväärsest allikas pärit?“ on tuntud peakokk Dimitri Demjanov jahmunud ega suuda uskuda, et Ameerika tippkokk leiti hotellitoast surnuna. "Väga kurb, mõnus vend oli," räägib ta.

"Bourdain oli väga intelligentne ja õige suunaga kokk, kes väärtustas kokkamise juures väga palju ka traditsioone ja fundamentaalseid teooriaid,“ räägib Demjanov. "Tema fookuses olid maitsed ja eri rahvaste köögid, ta pidas nendest lugu, ei teinud kedagi maha ega tõstnud esile ja püüdis seda väga arusaadaval keeles edasi anda."

Dimitri Demjanovi sõnul oskas Anthony Bourdain võrrelda maitseid ja välja tuua olulisi momente või tehnoloogiaid. "Ta oskas öelda, miks üks asi on parem kui teine ja miks need asjad nii käivad. Ta vaatles praeguseid trende ja oskas võrrelda neid sellega, mis on olnud."

"Tal ei olnud konkreetset suunda, näiteks tänavatoit või fine dining – talle oli gastronoomia pigem laias mõistes oluline," imetleb Dimitri Demjanov ja lisab, et Anthony Bourdain oli palju rännanud ja näinud kokk ning kindlasti üks Ameerika gurmeemaailma suurkujusid.