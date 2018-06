Reede, 8. juuni tõi Pirita kloostrisse kokku rahva, keda muidu üheskoos ei näeks. Niivõrd harukordse pildi, kui kõrvuti pidutsevad alaealised hipsterid ja keskealised naised-mehed, suudab Eestis tekitada ainult üks artist - Tommy Cash.

Ennast Pro Rap Superstariks tituleeriv noormees andis reedel Pirita kloostri varemetes väljamüüdud kontserdi, kus tulid esitamisele nii tema vanemad hitid "Guess Whoz Back" ja "Leave Me Alone" kui ka värskemad "Winaloto" ning "Little Molly". Etteruttavalt võib öelda, et viimane tuli esitamisele lausa kaks korda: Tommy esitas selle oma kontserdi käigus viimase loona, kuid tulihingelised fännid kutsusid ta tagasi lavale ning said taas ennastunustavalt uuesti hüpata just Tommy uusima hiti saatel.

Tommy teab oma väärtust ning laseb teda vaatama tulnud inimestel end oodata - lubatud kella 21 asemel astbs noormees lavale veerand tundi hiljem. Kui ta lõpuks tuleb, hulluvad kõik. Tommyl on seljas must T-särk, mille peale on tõmmatud valge jakk ning kirsina tordil on noormehel seljas veel leopardikujuline seljakott. Kostüümidraamat jagun õhtuks veel, sest pärast nelja lugu vahetab Tommy oma valge jaki musta nahkse jope vastu, mis üsna pea tal siiski seljast lendab.