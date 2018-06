Maailmakuulsa Ameerika tippkoka, telesaatejuhi ja arvukate toiduteemaliste raamatute autori Anthony Bourdaini ootamatu lahkumine šokeerib kokandusmaailma. Eesti tippkoka Ants Uustalu jaoks tuleb uudis suure üllatusena.

"Ma olen Bourdaini raamatuid lugenud. Ei ütleks, et ta mind mõjutanud on, aga teda on olnud huvitav jälgida. Tal on alati olnud oma käekiri ja oma selline stiil, kuidas ta oma asju ajab," jagas Uustalu. "Kohati on see olnud karm ja mitte nii elusõbralik, aga ta on ikkagi inimestele peale läinud. Tema ütlemised ja tegemised on mõjutanud just tavapublikut, kes toiduga sinasõbraks on tahtnud saada."

Toidumaailm on suures osas meeste pärusmaa. Tippkokk ja Ööbiku Gastronoomiatalu peremees Ants Uustalu leiab, et see on stressirohke valdkond. "Eks naisi on ka, aga detaile on köögis palju - kuumus, pikad tööpäevad. Et need detailid saaksid kõik õigel ajal õigesse kohta, on vaja hästi karmi keskkonda ja hästi sissetöötatud reegleid, mille vastu eksida ei saa. Kaua sa ikka ütled inimesele, et tee nii või teisiti. Kui kolmandat korda aru ei saa, eks tuleb siis häält tõsta. Õnneks on see läinud tänapäeval paremaks. Aga see on karm maailm," lausub Uustalu ja võrdleb kokkasid muusikute ja näitlejatega.

"Igaühel on oma käekiri. Anthony Bourdaini käekiri oli hoopis teistsugune kui professionaalidel. Ta eristuski teistest sellega, et ta ei kopeerinud kedagi, tegi oma asju nii, nagu talle meeldis teha, ja rahvas võttis seda väga hästi vastu."