Mitmed Hiinas töötanud USA riigiametnikud naasid täiendavateks testideks koju, kui osadel ilmnesid sarnased tervisehäired aasta alguses Kuubal ametis olnutega, kirjutas USA Today.

Kuubale lähetatud Ameerika diplomaadid kurtsid, et nad olid kuulnud ebamääraseid helisid. Õige pea avastati neil märkimisväärsed ajukahjustused.

Guangzhous töötanud Ameerika ametnikud väitsid, et alates 2017. aasta aprillist olid nad mitme kuu jooksul kuulnud peent ning ebamäärast seletamatut heli.

„Oleme saatnud mitu isikut edasiseks uurimiseks ja sümptomite ning tekkepõhjuste terviklikuks hindamiseks USA-sse," ütles välisministri Mike Pompeo pressiesindaja Heather Nauert.

Eelmisel kuul sõnas Pompeo, et Ameerika Ühendriikide valitsusametnik Guangdongis oli teatanud ebatavalise heli kuulmisest ning rõhutundest peas, mis viitab kergele ajukahjustusele. Pompeo sõnul on kaebused väga sarnased Kuubal töötanud 24 ametniku omadele. Kuuba puhul oletati, et sealne valitsus võis ameeriklaste vastu kasutada teatud laadi helirelva.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunyingi sõnul pole USA Pekeingilt juhtunu kohta ametlikult veel aru pärinud.