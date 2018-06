Maailmakuulus Ameerika tippkokk, telesaatejuht ja arvukate toiduteemaliste raamatute autor Anthony Bourdain (61) on surnud.

CNNi teatel võttis Bourdain endalt ise elu Prantsusmaal, kus ta oli viibinud seoses uue saate võtetega.

CNN statement regarding the death of our friend and colleague, Anthony Bourdain: pic.twitter.com/MR1S5fP16o