Prince'i omaksed teatasid tema 60. sünniaastapäeval 7. juunil, et peatselt ilmub album seni ilmumata materjaliga.

2016. aasta aprillis fentanüüli üledoosi tagajärjel surnud mitmekülgne USA tippmuusik andis esimese plaadi välja 1978. aastal. 1980. aastatel ülemaailmseks superstaariks kujunenud Prince'i plaate müüdi tema elu jooksul üle 100 miljoni eksemplari.

21. septembril müügile jõudev uus plaat "Prince & A Microphone 1983" sisaldab BBC Newsi teatel 1983. aastal Prince'i kodus tehtud kassetisalvestist, kust ta mängib klaverit. 35minutilisel albumil saab kuulda mitmete hittide varajasi versioone.

This September 21st, the timeless Prince back catalogue welcomes a new, special addition - Piano & A Microphone 1983: 9 tracks and 35 minutes of Prince - solo with just a piano and a microphone. More: https://t.co/cypEBCWjz5 pic.twitter.com/sh0oUc0rKq