Diskobändist Code One tuule tiibadesse saanud Koit Toome meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub" pööraseid üheksakümnendaid, kus tal tuli teismelise noormehena esinedes tihti toonase kuritegeliku maailmaga silmitsi seista.



"See ei ole üldse mingi muinasjutt, et Othello klubis pandi granaat lauale ja klubi omanik läks rahulikult rääkima, et äkki te panete selle granaadi ära ja oleme ikka sõbrad edasi. See oli ikka täiesti kreisi aeg. Minul probleeme polnud. Sain toonaste allilma autoriteetidega hästi läbi ja olin selles seltskonnas nagu pesamuna," meenutas Toome, kes ise suutis halvale teele sattumist vältida. "Ilmselt oli mul piisavalt iseloomu ja kodust kasvatust, et ma ei läinud selle asjaga kaasa, kui sisuliselt igal õhtul pakuti tablette või kokaiini."



Üks praegune Eesti hinnatuim artist sõnas, et enne Code One'i sattumist polnud tal mingit soovi laval solistirollis üles astuda. "Mul polnud küll tohutut ambitsiooni kuulsaks saada. Mäletan, et tegime Otsa koolis mingit bändi ja rebaste peol mängisin klaverit ning laulsin oma kooli inimestele paar laulu ka. Sellest piisas, et jutud liikuma läheks ning tuleks kõne Mikk Targo stuudiosse minna ette laulma."

Code One (Õhtulehe fotoarhiiv)

Targo meenutas, et kuigi esialgsed kandidaadid Code One'i olid juba olemas, lasi ta Toomel laulda hilisema diskohiti "Vikerkaar" demoversiooni ning sai üsna kiiresti aru, et 15-aastase noormehega tuleb kiiresti käed lüüa. "Ega ma ei olnud kohe nõus," tunnistas Toome. "Kui ma poleks pakkumist vastu võtnud, oleksin ma ilmselt läinud ülikooli, õppinud muusikat edasi ja teinud ehk midagi muud. Aga samas mõtlesin ma, et kui ma ära ütlen, siis kahetsen seda otsust ehk kogu elu."



"See, et ma "jah" ütlesin, muutis mu elu päeva pealt muidugi kardinaalselt. Iga päev läksin pärast kooli kohe stuudiosse, kus hakkasime plaati salvestama ja mida kuu edasi, seda vähem jäi mul aega koolis käia. Kohe tuli otsa ka esimene suvetuur ja videote salvestamine. Keskkooli lõpetasin ikka kuidagi ära, aga Otsa kool jäigi lõpetamata."



Code One'i lõppu kommenteerides tõi Toome välja soovi suud maigutava diskotähe staatusest välja murda. "Kurtsin, et tahaks ikka live-bändi pillimehi võtta ja tahaks ise mingit lugu teha ja kõik see kokku tähendaski, et nägime, kuidas asi allamäge läheb. Aga lõpliku hoobi andis see, et Sarah ehk Sirli Hiius andis ühel päeval teada, et ootab last ja tahab eluga edasi minna."

