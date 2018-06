90ndate kultusbändi Code One'i looja Mikk Targo eestvedamisel on viimase aasta jooksul mitmest toonasest hitist valminud Kuuba rütmides uusversioonid, kus eestikeelseks solistiks on Elina Hokkanen.



Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub" rääkis Targo, et üritas Code One'i hittidega läbimurret läände juba 20 aastat tagasi. Targo nende lugudega ka toona Eestist välja murda.

"Üritasin "On küll hiljaga". Sellest on ingliskeelne versioon pealkirjaga "Ride Like a Wind", mille sõnad tegi üks Londonist pärit kõva poetess. Aga sellega ei juhtunud suurt midagi, sest kogu see lugu puudutas ikka Eesti inimesi," meenutas Targo ja lisas, et ei usu spekulatsioone, mille kohaselt oleks "On küll hilja" oleks võinud Eurovisioonilt kõrge koha noppida.

Code One (Õhtulehe fotoarhiiv)





Soomes loodi lausa Code One'i kloon, kus nime Q-me all esinesid sarnaselt Eesti Code One'iga noormees ja neiu. Edu kollektiiv ei saavutanud. Saates kõlas soomlaste versioon laulust "Nüüd võin taas", mis Q-me esituses kandis pealkirja "Ilman sua". Laulu saab kuulata saate 42. minutist.

Kuula järele 90ndate muusikast pajatavat saadet "Aeg peatub"!