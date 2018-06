Peeter Ernits, Olga Ivanova, Heimar Lenk, Oudekki Loone, Marika Tuus-Laul ja Vladimir Velman ühinesid kolmapäeval riigikogus opositsiooni saadikutega ning katkestasid häältega 45:40 valitsuse algatatud erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu teise lugemise. Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ERR-i uudisteportaalile, et paraku on nende parteis inimesi, kes suhtuvad negatiivsemalt erakonna esimehe vahetusse ega suuda siiamaani sellega leppida.

"Iga poliitiku hingeelu on väga raske kommenteerida, aga selge on ka ju see, et kui Ratase valitsus tuli, siis Keskerakonna sees grupp inimesi käsi ei plaksutanud ja esimesest päevast peale on kas avalikult või salaja pidurid peale tõmmatud. Nii, et lisaks poliitilistele konkurentidele on Keskerakond pidanud tegelema oma erakonna sees pettunud inimestega, kes elavad üle Edgar Savisaare taandumist poliitikast väga valuliselt," tõdes Karilaid. "Aga kui vaadata tõsiasju, siis Ratase valitsus on teinud selliseid programme, millest me oleme rääkinud kümme aastat, aga lõpuks on need töösse läinud."