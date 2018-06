18. juulil toimub Narva linnuses Baltic Sun festivali suurejooneline galakontsert, mille esimese osa toob kunstiline juht, maailmakuulus dirigent Kristjan Järvi kokku Eesti säravamaid popi, elektroonika, roki ja klassikaliste hoovuste muusikuid.

NOËP, Erki Pärnoja, keelpillikvartett Prezioso ja DJ Sander Mölder astuvad Narva linnuse lavale gala esimeses osas. Teises osas tuleb lavale ka legendaarne Anne Veski, kes esitab oma kustumatuid hitte.

“Oleme pikalt mõelnud, kuidas anda Baltic Sun festivalile võimas avapauk, ja otsustasime, et juba esimese päeva galakontsert peab sisaldama Eesti muusika erinevate stiilide läbilõiget. Kvaliteetse muusika maailmas ei ole head ega halba stiili – igaühes on oma säravad tähed. Meil on hea meel, et festivali publik saab nautida tippude esinemist kohe esimesel päeval. Meil on au teha koostööd legendaarse Eesti dirigendi Kristjan Järviga, kes mitte ainult ei esine meie festivalil oma orkestriga, vaid hoolitseb kunstilise juhina ka avapäeva galakontserdi eest,” ütleb Baltic Sun festivali korraldaja Oleg Pissarenko.