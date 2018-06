Karell ise põhjuse tagamaid avalikustama ei tõtta. "Mina lahkun poolte kokkuleppel," kommenteerib ta Õhtulehele. Küsimusele, kas ta võiks osata aimata selle otsuse tagamaid, sõnab Karell, et oskab muidugi. "Aga ma ei taha sellest rääkida," sõnab ta Kroonikale.

Ajakirjanik Marii Karell teatab sotsiaalmeedias, et täna oli tema viimane tööpäev „Radaris“ ja Eesti Meedias.

Postimehe uudismeedia juht Merili Nikkolo kommenteeris juhtunut järgmiselt: "Praegusel juhul meie mõtted tuleviku arengute osasa erinesid niivõrd palju, et leidsime, et momendil on mõistlik, kui meie teed lähevad lahku."