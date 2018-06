Täna ristiti Stockholmis Drottningholmi lossi kabelis printsess Madeleine'i kolmas laps printsess Adrienne. Ühtlasi tähistavad Madeleine ja tema abikaasa Chris O'Neill täna viiendat pulma-aastapäeva.

9. märtsil ilmale tulnud Adrienne Josephine Alice Bernadotte pidas end tähtsal kombetalitusel viksilt üleval ning magas ristimistseremoonia ajal ema süles magusat und.

Ilta-Sanomate teatel viis talituse läbi peapiiskop Antje Jackélen. Ristimisvesi oli pärit Ölandi saarelt, kus kuninglik pere juba aastaid on suvepuhkust pidanud. Pisiprintsessil oli seljas kuninglik ristimisrüü, mida Rootsi kuningakojas on kasutatud 1906. aastast saadik ning milles on ristitud nii Carl XVI Gustaf, tema kolm last ning kõik lapselapsed. Traditsioonide kohaselt tikitakse iga uue kandja nimi kleidile.

A post shared by Kungahuset (@kungahuset) on Mar 9, 2018 at 7:13am PST

Printsess Madeleine ja tema abikaasa olid oma lapsukesele valinud kuus ristivanemat. Need on Chrisi õetütar Anouska d’Abo, Madeleine'i sõbranna Charlotte Kreuger Cederlund, Chrisi lapsepõlvesõbranna Coralie Charriol Paul, Chrisi lähedane sõber Nader Panahpour, abielupaari sõber (ja Madeleine'i parima sõbranna Louise Gottliebi abikaasa) parun Gustav Thott ja Madeleine'i sõbranna Natalie Werner.

Kuningas Carl XVI Gustafi ja kuninganna Silvia noorimal võsukesel Madeleine'il ning O'Neillil on kolm last. Esiktütar printsess Leonore sai veebruaris neljaseks, prints Nicolas peab 15. juunil kolmandat sünnipäeva.