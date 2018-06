Ameerika Filmiinstituut andis George Clooneyle üle elutööpreemia. Austamisõhtu trump oli superstaari hurmava abikaasa Amali tundeküllane sõnavõtt. "Esiteks on George härrasmees," alustas 40aastane inimõiguste advokaat Amal Clooney oma kõnet. "Ta on igas mõttes härrasmees ning see tundub tänapäeval nii haruldane ja võib-olla isegi vanamoodne ..."

Amal rääkis harukordse avameelsusega nende armumise loost: ta oli 35aastane ning kartis juba, et teda ootab vanatüdrukupõlv. Siis aga tuli tema ellu George.

"Hakkasime mu Londoni korteris redutama ning varsti oli mul tunne: mis ka ei juhtuks, ei taha ma olla mitte kellegi teise seltsis. Kui me lahus olime, ei suutnud ma magada, ning mulle on räägitud, et kui lugesin George'i mobiilisõnumeid või kirju, mis ta oli mu kotti poetanud, saatis seda isevärki naeratus või peakallutus ..." A post shared by @mr_mrs_clooney on Jun 8, 2018 at 12:20am PDT