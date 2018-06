Tarbijakaitseamet on viimasel ajal saanud taas pöördumisi, kus tarbijad kurdavad, et fokus.ee veebipood, mida haldab Antart Holding OÜ (endise nimega Fokus.ee OÜ), ei täida oma kohustusi jättes tarbijad makstud kaubata. Möödunud aasta lõpus esinesid Fokus.ee veebipoel samalaadsed probleemid.

Fokus.ee e-kaupluses müüakse laia valikuga kaupu alates toidukaubast kuni autotarvete ja tehnikakaupadeni välja. Tarbijate mureks on, et kaupleja ei tarni kaupa ettenähtud aja jooksul ning tarbijatel ei ole võimalik ettevõtjaga kontakti saada, seejuures ei ole kedagi kontoris aadressil, mis on märgitud ettevõtja veebis.

Amet selgitab menetlusega välja täpsemad asjaolud ning soovitab tarbijatel nende enda majandushuve silmas pidades arvestada eeltoodud asjaoludega ja kaaluda enne ostuotsuse tegemist teisi alternatiive.

Tarbijakaitseametil on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.