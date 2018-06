Reedel teatas Singapuri politsei, et mõned päevad enne USA ja Põhja-Korea liidrite tippkohtumist vahistati kaks Lõuna-Korea ajakirjanikku, kes olid üritanud tungida Põhja-Korea saadiku residentsi.

„Arreteeriti kaks Lõuna-Korea meest - 42-aastane ja 45-aastane, kes esindasid Korea ringhäälingut KBS,“ ütles Singapuri politsei Facebooki postituses. Uudise ilmumise ajaks polnud KBS omapoolselt kommentaari veel edastanud.

Küll teatas Lõuna-Korea valitsuse kõneisik, et ta kutsub kõiki ajakirjanikke üles ettevaatlikkusele. Reutersi andmeil on 12. juunil toimuva Trumpi ja Kimi kohtumise eel Singapuri oodata ligi 3000 ajakirjanikku. Suur hulk neist on juba kohal.

Singapuri seaduste kohaselt võib sissetungijat karistada kuni kolme kuu pikkuse vabadusekaotuse või kuni 1500 USA dollari suuruse rahatrahviga.