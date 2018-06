Õhtulehe lugeja ostis endale Kaubamaja toidumaailmast tuunikala võileiva. Vähemalt nii ta arvas - üle kolme euro maksnud väike võileib ei omanud tuunikalaga mingit seost.

"Bussini oli aega ja nii ma valisin niisama passimise asemel poeskäimise. Kuna Kaubamaja toidumaailm on ängistavalt kitsas pood, siis teen ma seal alati kiire ostu ja lasen jalga. See mulle kätte maksiski," kurtis õnnetu lugeja.

"Haarasin riiulist võileiva, mille ees lugesin sildilt kiirelt tuunikala võileib. Kui ma selle eest tasunud olin, siis korraga märkasin kahtlast silti "EESTI VEGAN SELTS: Toote ostuga toetad Eesti Vegan Seltsi!". Mu esimene mõte oli, et mida kuradit," jätkab ta. "Vaatasin ehmunult koostisosasid ja selgus, et tuunikala asendasid valge uba, marineeritud kurk, sineupseemned, norileht, varsseller, maitsepärn, tšilli, himaalaja sool ja päevalilleseemned. Kuna olen veganasju ka varem söönud, siis lootsin, et vähemalt on maitsega suudetud tuunikala kopeerida, aga seda muidugi ei olnud - maitse poolest oli tegu millegi hummuse sarnasega. Leib oli muidugi kuiv ka."

Õhtulehega ühendust võtnud lugeja ei taha veganite vabandust ega muid probleeme, vaid lihtsalt hoiatada teisi lugejaid salakavalate veganite eest. "Tagantjärgi märkasin tõesti, et tuunikala oli sildil pandud jutumärkide sisse. See on väga hea mõte ja soovitan näiteks Rakvere lihakompaniil hakata välja andma "vegan" viinereid ja müüa nende pähe tavalisi viinereid. Pärast saaks öelda, et vegan oli ju jutumärkides ja ostja ise on loll. Lisaks paneb sõna "vegan" igale toidule kõvasti hinda juurde - ka see võileib maksis võileiva kohta kosmilised kolm eurot ja peale," lõpetas pahane lugeja emotsionaalse tiraadi.