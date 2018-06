Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kel alles aprillis olid äärmiselt soojad suhted USA presidendi Donald Trumpiga, sõnas G7 kohtumise eel viimasele viidates, et mitte ükski president pole igavene. Lisaks ütles Macron, et G7 saab hakkama ka USA-ta, kirjutab Reuters.

Kui reporterid küsid, kas Trumpi probleem on selles, et ta ei pelga isoleeritust, vastas Macron: „Te ütlete, et USA presidendil on ükskõik. Võibolla, kuid mitte keegi pole igavene.“ Macron jätkas: „G7 kuuel riigil kokku on ka USA-ta suurem turg kui Ameerikal üksinda.“

Hiljuti kehtestas Trump tollitariifid terase- ja alumiiniumiimpordile, mis kehtivad ka paljudele G7 riikidele.

G7 kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia.