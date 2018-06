President Kersti Kaljulaid kirjutab enda Facebooki lehel, et võõrustas eile Kadriorus vähiravifondi “Kingitud elu” vabatahtlikke.

Teiste seas oli kohal ka Annabel, kelle ravi toetuseks kogus fond läinud sügisel annetajatelt kõigest mõne päevaga rohkem kui 200 000 eurot. Annabel tunnistati kevadel haigusest vabaks ning kutsub nüüd omakorda kõiki toetama juba homme Kadrioru pargis toimuvat traditsioonilist Pardirallit vähihaigete laste ja nende perede toetuseks. (Raul Mee/Presidendi kantselei)

"Nende tubli töö on heade annetajate abil aidanud mitut sadat vähihaiget, keda Haigekassa (veel) aidata ei ole saanud," kirjutas Kaljulaid.

"On selge, et kodanikualgatus ja heategevus võimaldavad reageerida riiklikest süsteemidest kiiremini ja paindlikumalt olukordades, mis on erandlikud ja ootamatud. Riigil omakorda on tähtis olla võimalikult palju abiks, et kodanikualgatus saaks hästi avalduda, ning tabada ära ka õige aeg ja koht, kus end toimivana tõestanud lahendusi laiemalt rakendama hakata. Seegi on näide õmblusteta ühiskonnast," avaldas president.