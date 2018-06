Kaks vene uusrikast istuvad restoranis ja ajavad juttu:

"Mida teie tehas enne perestroikat tootis?" - "Tanke?"

"Aga nüüd?"

"Nüüd teeme lapsevankreid."

"Noh, ja kuidas läheb? Kas ostetakse?"

"Ostetakse küll, ainult mõned ebateadlikud emad kaebavad, et last on läbi tankitorni raske välja saada."