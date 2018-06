Saatejuht Carmen Pritson, kes sukeldunud psühholoogiamaailma ning korraldab nüüd seminare, sattus ränga seljavaluga haiglasse.

"Täna oli päev, mis ei lähe tõenäoliselt veel väga pikalt meelest. Alustasin Viljandi seminari EMOs, sest seljavalud olid väljakannatamatud. Pärast valu vaigistavat süsti olin suuteline seminari siiski läbi viima. Kui lahkunud oli viimane külaline, kukkusin metsiku närvivalu tõttu väljas seistes lihtsalt põlvili ja püsti sealt enam ei saanudki," kirjutab Carmen Facebookis.

Carmeni assistent viis ta taas Viljandi EMO-sse, kus ta kuulis ebameeldivat tõde. "See tôde sunnib mind edasi lükkama 8. juuni seminari Tartus. Kallid sõbrad! Ma siiralt vabandan, aga oma tervise tõttu olen SUNNITUD sellise otsuse vastu vôtma. Minu selg ei luba mul seda teha hetkel. Kindlasti ei jää seminar ära, vaid lükkub pisut edasi. Andke andeks, et teavitan teid nii hilja. Ma loodan, et mõistate ja ma väga tänan inimesi, kes võtsid osa tänasest seminarist. Oli tore õhtu teiega. Olen nüüd lõpuks teel oma pere juurde. Ilusat nädalavahetust," kirjutab ta.

Soovime Carmenile kiiret paranemist!