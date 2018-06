Laupäeval tugevneb Läänemere ümbruses kõrgrõhkkond ja selle all tuleb öö selge taevaga, päev pilverünkadega, aga ka sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur langeb öösel 3..8, maapinnal langeb 0°C ümbrusse, rannikul on kuni 12, päeval 16..21°C.

Reede öö ja hommiku jooksul liigub madalrõhulohk üle Eesti ja toob vihmahooge, kohati on võimalik ka äike. Ennelõunal sajab veel Lõuna-Eestis kohati hoovihma, kuid põhja poolt pilvisus hõreneb ja alates keskpäevast sajuvõimalus kõikjal väheneb. Öö hakul puhub veel rannikul puhanguti kuni 15 m/s ulatuv edela ja läänetuul, kuid keskööks tuul nõrgeneb ja pöördub põhjakaarde, päeval pöördub uuesti läände ja vaid põhjarannikul tugevneb lühiajaliselt puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 13..18°C.

Pühapäev püsib kõrgrõhkkonna serv Eesti kohal ja ilm on sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 5..10°C, rannikul kuni 13, päeval 19..24°C, tuulepealsel rannikul on paari kraadi võrra jahedam.