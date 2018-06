Väidetavalt jääb Eesti üks menukamaid seriaale, "Pilvede all" ilma ühest oma tähtnäitlejast Inga Lungest, vahendab Kroonika.

Inga Lunge ise jätab kõlaka kommentaarita, kuid seriaali produtsent Toomas Kirss kummutab selle naerdes: „Oi, see nüüd küll tõele ei vasta! Vähemalt minuga pole küll keegi rääkinud. Juulis hakkame me uute võtetega pihta. Kui keegi lahkub, eks me siis anname teada.“

