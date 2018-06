Hertsoginna Catherine kannatas kõigi kolme raseduse algusjärgus piinava iivelduse all, mis sundis teda mitmeks nädalaks ametikohustuste täitmisest loobuma. Kuid Pippa on neist vaevadest pääsenud.

"Kuna see on mu esimene rasedus, oli mul nii palju küsimusi, mis ootasid ikka veel vastust. Tahtsin teada näiteks seda, kas tennisemängus servimine on minu jaoks liigne pingutus? Kas rinnuliujumine on ohutu? Kas tohin käia tavalises joogatunnis, kui väldin teatud asendeid? Kas tohin ikka veel kõhulihaseid treenida?"

Pippa sõnul oli raseduse algus keerukas, kuna ta ei tahtnud rõõmsat uudist veel kõigiga jagada – "isegi oma treeneriga mitte". "Märkasin muutusi kehas ja kaalutõusu – kuid tunnen, et tänu tõhusale trennile ja spordile muutub keha tugevamaks, toetamaks probleemideta rasedust, sünnitust ja taastumist."

Pippa paljastab, et lõpetas siiski sörkjooksu tegemise. "Mitte seetõttu, et oleksin lugenud selle ohtlikkusest, vaid seetõttu, et mulle meeldis mõte, et annan oma kehale (ja kasvavale beebile) vastu tänavasillutist tümpsumisest puhkust."