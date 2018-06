Mai lõpus teatasid menuka krimisarja "Siberi võmm" tegijad fännide suureks kurvastuseks, et sarjaga on nüüd kõik ja uuest hooajast see enam ekraanile ei jõua.

Teleprodutsent ja sarja tootja Raivo Suviste kummutab Kroonikas kõlakad, nagu oleks Kanal 2 pakkunud talle seriaaliks senisest väiksemat eelarvet.

„Mitte keegi ei ole teinud mulle ühtegi pakkumist. Keegi pole mulle kanalist ka konkreetselt öelnud, miks seriaal ära jääb" ütleb Suviste. "Samas, kui ta praegu ära jääb, ei ole meil mõtet hakata seda ka enam hiljem tootma, sest pärast pausi oleks sellega keerukam ja kulukam uuesti alustada. See oli kanali otsus ja ka mulle endale veel nii värske uudis, et ma ei oskagi midagi kosta!“

