Soome president Sauli Niinistö saab kutse juulis toimuvale NATO tippkohtumisele.

Kutsest kõneles neljapäeval üks NATO ametnik, kuid ametlikku kinnitust pole see veel saanud, kirjutab Soome väljaanne Demokraatti. Samatasemelise kutse saavat ka Rootsi valitsus.

NATO korraldab tippkohtumise tavaliselt iga kahe aasta tagant. Kutse saamine näitab, et Soome ja Rootsi on sõjalise liidu lähedased partnerid.

Tippkohtumine toimub 11.-12. juulini Brüsselis.

Juuni alguses tegi Niinistöga intervjuu ajaleht Financial Times, kes uuris ka, kas on võimalik, et Soomest saaks kunagi NATO täieõiguslik liige? Niinistö vastas: „Soomlased ei toeta seda ning mina olen soomlane.“