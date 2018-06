Neljapäeva õhtul Tallinnas Tööstuse tänaval eksklusiivses kortermajas toimunud tulekahju tähendas murepilvi enam kui tuhandele projekti investeerinule.

Tulemöllus põlenud Tööstuse maja 47d on ühisrahastuse all ja sinna on investeerinud juba üle 1000 inimese. Osad neist võisidki olla need, kes tulid täna põlengut vaatama, et oma investeeringu hävimist näha.

Arendaja lootis kogu projektist ligi 2,5 miljonit eurot kasumit. Paraku on müümata veel palju kortereid ning võib vaid ette kujutada, milliseid kahjustusi said just ülemiste korruste pinnad, kus asuvad kõige kallimad korterid.

Refereeritud artikli täistekst Ärilehes.