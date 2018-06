„Eesti kunsti ajaloos on see kahtlemata kõige kallim näitus, sest iga töö on siin omaette kalliskivi ning sellest johtuvalt on kujunenud ka näituse hind,“ hindab Kumu direktor Kadi Polli täna Kumu kunstimuuseumis avatava EV100 programmi kuuluva näituse „Michel Sittow. Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades“ näituse materiaalset poolt, kuigi kunsti ja tööde harulduse mõttes on Sittowi tööd mõistagi hindamatud. Eesti Ekspress kirjutas mullu oktoobris, et Kumus välja pandavate tööde koguväärtust hinnatakse 46 miljonile eurole.