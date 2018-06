Riigikogu katkestas kolmapäeval nn kirikuraha eelnõu teise lugemise, tagasilükkajate seas oli ka kuus keskerakondlast.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Heimar Lenk selgitas, et oli sunnitud vastu hääletama, kuna eelnõu on niivõrd halvasti tehtud, et aus inimene selle poolt hääletada ei saa.

"Ühtekokku oli meid Keskerakonna fraktsioonis kuus, kes jäid partei ammusele põhimõttele truuks ja seisid reservfondi raha raiskamisele vastu. Häälte vahekorraga 40-45 koalitsioon hääletuse kaotas," selgitas Lenk.