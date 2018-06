Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval põleb ehitusjärgus maja. Kogu piirkond on suitsu täis.

Päästeameti pressiesindaja sõnul põleb ehitusjärgus kivihoone viimane korrus. Kannatanute kohta infot ei ole.

Päästeamet on tulekahju kustutama asunud suurte jõududega. On võimalus, et tulekahju võib edasi kanduda teistele hoonetele.

Tänavatele on tulekahju tõttu tekkinud suured ummikud.

Tegu on Endoveri Volta loftide uusarendusega.