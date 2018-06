Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval põles ehitusjärgus maja, mistõttu mattus ümbruskond paksu suitsu sisse. Kell 19.31 teatas päästeamet, et tulekahju on suures osas kustutatud.

Päästeameti pressiesindaja sõnul põles ehitusjärgus kivihoone viimane korrus. Hoones inimesi ei olnud ja keegi kannatada ei saanud. Tõenäoliselt süttis hoone tuletöödest, täpne põhjus on veel selgitamisel.

Kõrvalasuvas elumajas olnud inimesed evakueeriti.

Kell 19.31 teatas päästeamet, et tulekahju on suures osas kustutatud. "Päästjad otsivad veel viimaseid tulekoldeid," kommenteeris pressiesindaja Õhtulehele.

Tegu on Endoveri Volta loftide uusarendusega. Volta Loftide nimeline maja on endine masinatehas, mille arendaja on plaaninud ümber ehitada 73 korteriga kõrgete lagedega kortermajaks. Hoone ehitaja on Metropoli Ehitus.