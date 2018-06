Meie väikeses ühiskonnas ei saa olla midagi olulisemat ega inimlikumat kui pakkuda maksimaalset võimalikku toetust ja abi neile, kes on suurimas võimalikus hädas ja võitlevad enda või oma raskelt haigestunud lapse elu pärast. Ja kel on veel mingitki lootust. Selle võimaluse kasutamine ei tohi jääda ravimi hinna, mõnda muusse maailma haiglasse transportimise kulu ega ükskõik mille taha, mida on võimalik raha eest saada. Vähihaigete, aga ka teiste raskelt haigestunud laste ja täiskasvanute puhul on jutt vast kuni paarist miljonist eurost aastas, mida praegu haigekassa ei leia või ei pea otstarbekaks. Samas kogu riigieelarvest pole selle raha leidmine mingi küsimus, kui vaid tahta. Ükski teine eelarvekulu ei saa olla olulisem, kui väga keerulisse olukorda sattunud oma enda inimeste aitamine riigi poolt. Ühiskond ei peaks laskma vähihaigete laste vanemate niigi raskele olukorrale lisanduda muret, kust saada raha kallite ravimite või haigla- ja transpordikulude jaoks, et püüda oma last päästa.

Riik ei tohi lasta lapsevanemale tekkida rõhuvat tunnet ja enesesüüdistamist, et äkki oleks veel millegagi saanud last aidata, kui vaid raha oleks olnud. Eesti valitsuse ja parlamendi, aga ka Tallinna linnavalitsuse võimuses on nende riigi- ja linnaeelarve kogusuuruse juures vabastada need haiged ja haigete laste vanemad ja lähedased sellest täiendavast koormast ja murest, kust leida raha, et püüda haigestunud laps või täiskasvanu päästa. Eeldusel, et koos raviarstiga on leitud veel võimalusi, mida haigekassa nende suhtelise kalliduse tõttu ei rahasta. Et oleks võimalik kõiki võimalusi kasutada.

Tänases Eestis on üks suuremaid ebakõlasid, et need, kes võitlevad sõna otseses mõttes elu eest ja vajavad tõepoolest riigi tuge, on jäänud sellest toest ilma. Vähiravifond Kingitud Elu ütleb, et nad on annetatud raha toel suutnud tulemuslikult aidata 30-40% nende poolt rahastatud haigetest. See on väga hea tulemus. Need on konkreetsed inimesed, kes on haiguse seljatanud või saanud aega juurde.

Riik peab toetama lootust

Iga riigieelarve on valikute küsimus. Pean mõistlikuks, oluliseks ja inimlikuks, et valitsus ja sotsiaalministeerium teeksid senises suhtumises muudatuse ja läheksid lõpuks appi neile inimestele, kel on tegelikult veel lootust. Läheksid appi nende võitlusesse elu pärast. Eesti riigieelarve kontekstis pole tegemist kuigi suure summaga. Avaliku rahaga nende inimeste aitamine, keda praegu toetavad näiteks vähiravifond Kingitud Elu või Vähihaigete Laste Vanemate Liit, oleks üks mõistlikumaid ja inimlikumaid avaliku raha kulutusi.

Nii on näiteks vähiravifondi Kingitud Elu eesmärk aidata vähihaigeid, kelle ravimist ei pea riik parasjagu piisavalt „kulutõhusaks“. Fond toetab abivajajaid eelkõige rahaliselt, aidates inimestel soetada neile hädavajalikke nüüdisaegseid ravimeid või raviprotseduure, kinkides neile seeläbi lootuse, võimaluse kauem elada või koguni täielikult terveneda. Vähki diagnoositakse Eestis jätkuvalt palju. Moodsad ravimid lähevad järjest efektiivsemaks, aga ka kallimaks ning nii jäävad mitmed uued ravimid soodustuse ja haigekassa kindlustuskaitse alt välja. Esimese kolme ja poole tegevusaastaga toetas vähiravifond annetustest 175 Eesti inimese ravi kokku 2,5 miljoni euro eest. Abi on saanud peaaegu kõik, kes on fondi poole pöördunud ning kuuluvad fondi sihtgruppi. Toetatakse ravi, mis on patsiendile näidustatud ja tõenduspõhine, mida keeldub kompenseerimast haigekassa ning millel puudub samaväärne alternatiiv. Veel ühe „õlekõrre“ saanud abivajajad on olnud vanuses 5-83 aastat. Mitu riigi poolt justkui maha kantud inimest on tänu fondi toele vähist täielikult tervenenud ning kümned inimesed on fondi toel saanud elada edasi oma lähedaste keskel.

Ka Vähihaigete Laste Vanemate Liit teeb muuhulgas seda, milleks riik pole raha leidnud. Nii koguti eelmise aasta Pardiralliga 92 320 eurot ning praeguseks on selle aasta Pardiralliga kogutud üle 195 000 euro. Et aidata vähihaigete laste vanemaid. Ja nüüd võiks võrdluseks kõrvale panna summad, mida riik kulutab ükskõik millele, kuid mille pakilisus ja olulisus on vägagi küsitavad. Tahte olemasolul on võimalik ja jõukohane aidata neid inimesi ka avaliku raha abil ega pea panema neid sõltuvusse annetuste laekumisest. Meie riik ei ole nii vaene, et poleks võimalik aidata rahastada nende vähihaigete ja teiste raskete haigusjuhtumite ravi, kus see oleks arstide hinnangul võimalik, kuid praegu haigekassa seda ei toeta.

Nelja-aastase Ralfi ema ütles loo algul viidatud artiklis, et arstid tegelevad meditsiiniga, vanemad – lootmisega. „Ralf tunneb kõiki tähti, püüab juba sõnu kokku seada. Ta tunneb seieritega kella, oskab lugeda tuhandeni. Tal on peas Eesti ja Euroopa kaart, riikide lipud ja asukohad viib kokku.“